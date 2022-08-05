ЦАХАЛ: ликвидирован Тайсир Джабари и высокопоставленные лидеры Исламского джихада

Армия обороны Израиля сообщила, что целью операции «Рассвет» является ликвидация Исламского Джихада. Уже устранены более 20 боевиков, среди них и лидеры террористической организации.

Представитель ЦАХАЛа на брифинге для СМИ заявил: «Мы ликвидировали Тайсира Джабари, преемника Баха Абу аль-Ата и командира противотанкового подразделения Исламского Джихада.

Об этом проинформировал канал Израильские трудовыебудни.

Ликвидированный лидер террористов Джабари должен был выйти в эфир в пять часов с экстренным промозаявлением. Он был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире (видео не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет).

Есть информация, что ликвидированы ещё несколько лидеров Исламского Джихада. Общее число ликвидированных террористов уже превысило 20 террористов.

«Железный купол» развернут на юге, в Гуш-Дане и Иерусалиме.

Цель операции «Рассвет» определена как кампания против Исламского Джихада.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.