Атака БПЛА на иранский военный объект увенчалась феноменальным успехом – СМИ

Исламская Республика уверяет, что атака беспилотника не удалась и привела лишь к незначительных повреждениям крыши.

Несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех.

Об этом информирует The Jerusalem Post со ссылкой на данные западных разведывательных источников.

Отмечается, что на объекте, разрабатывающем передовое оружие, произошло четыре взрыва.

«Ущерб выходит далеко за рамки «незначительного повреждения крыши», о котором заявляет Исламская Республика и о котором она ложно заявляла ранее. в других инцидентах последних лет», — пишет издание.

Авторы также напоминают, что большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду столь же успешные атаки на иранский ядерный объект в Натанзе в июле 2020 года, другой ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года, еще один ядерный объект в Карадже в июне 2021 года, а также уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года.

«В мире также есть несколько организаций, помимо Моссада, которые, как сообщается, имеют передовые и точечные ударные возможности, продемонстрированные в ходе операции. До сих пор неясно, связано ли поврежденное передовое оружие только с обычными средствами ведения войны или оно может иметь двойное назначение и иметь отношение к ядерному оружию проблемам — например, баллистические ракеты или взрывчатые вещества, которые могут использоваться как в обычных, так и в ядерных целях», — говорится в материале.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

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