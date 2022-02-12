Авиакомпания Аркия будет осуществлять вывозные рейсы из Украины для израильтян

По просьбе МИДа авиакомпания Аркия будет осуществлять вывозные рейсы из Украины для израильтян в ближайшие понедельник и вторник.

Авиакомпания Arkia объявила сегодня, что запустит два вывозных рейса из Украины, отвечая на запросы тысяч израильтян в МИД и компанию, в тени растущей напряженности между Россией и Украиной.

Рейсы будут осуществляться в понедельник и вторник на следующей неделе.

Заявление Arkia было сделано после того, как премьер-министр Нафтали Беннет провел сегодня экстренное совещание с высшими должностными лицами по поводу подготовки планов эвакуации израильтян из Украины в случае необходимости.

Вчера Министерство иностранных дел заявило, что израильтянам, находящимся в настоящее время в Украине, следует подумать о выезде, но не дало никаких указаний, как это сделали некоторые западные страны.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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