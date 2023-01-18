Стало известно, когда возобновят полеты из Тель-Авива в Пекин

Китайская авиакомпания Hainan Airlines решила увеличить свое присутствие на израильском рынке и с 15 февраля запускает новую авиалинию — Тель-Авив- Пекин.

Самолеты будут летать в столицу Китая по воскресеньям и средам. Стоимость билета пока неизвестна, но компания надеется, что возобновление маршрута станет трамплином для возвещения китайских туристов и бизнесменов в Израиль и граждан Израиля в Китай.

О новой авиалинии Hainan Airlines объявила, когда в Китае были сняты последние COVID-ограничения, действовавшие в стране на протяжение трех лет. Сейчас путешественникам, направляющимся в Китай, нужно лишь сдать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до вылета и заполнить декларацию о состоянии здоровья.

«Курсор» писал ранее, что одна из самых крупных американских компаний American Airlines объявила о том, что в начале весны прекращает обслуживать авиалинию из Тель-Авива в Майами.

Еще мы писали, что Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

Напомним, что после двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.

Читайте также, что исландская авиакомпания Icelandair объявила, что в следующем году запустит авиарейсы из Тель-Авива в свою столицу — Рейкьявик.