Авода утвердила дату внутрипартийных выборов

Израильские партии готовятся к выборам в Кнессет, которые должны состояться уже в октябре 2022 года.

Руководство партии «Авода» утвердило дату внутрипартийных выборов по партийному списку. Так, они состоятся уже девятого августа. Примечательно, что праймериз на пост главы партии состоятся 18 июля.

С другой стороны, даты еще не утверждены окончательно. Уже в ближайший вторник их должна утвердить партийная комиссия.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Яира Лапида и короля Иордании Абдаллы II. Лапид поздравил короля Иордании и граждан Хашимитского королевства с праздником Курбан-байрам и выразил соболезнования от имени правительства Израиля в связи с катастрофой из-за утечки газа в Акабе.

Кроме того, Курсор сообщал, что в ЦАХАЛе выступили за прекращение переговоров с Ливаном по поводу спора о морской границе. Так, Силы обороны Израиля рекомендовали приостановить переговоры после попыток террористической группировки «Хизбалла» атаковать беспилотниками по газовому месторождению Кариш.

Еще напомним, что Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме.