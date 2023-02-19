Автомобиль влетел в забор: в Иерусалиме серьезно травмирована женщина

В ночь на 19 февраля в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные ранения получила 34-летняя женщина.

Об этом пишет издание News.walla.

Инцидент произошел на улице А-Рав Валленштейн. Пострадавшая потеряла управление транспортным средством и врезалась в забор. Последствия аварии были серьезными — женщина получила тяжелые ранения головы и лица, вызванные проникновением металлического ограждения через лобовое стекло машины.

На место аварии приехали парамедики МАДА, которые оказали ей первую помощь на месте, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Адаса Эйн-Керем». Врачи оценивают ее состояние стабильно тяжелым.

В настоящее время полиция занимается расследованием случившегося ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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Еще мы писали, что в субботу, 18 февраля, у перекрестка Умм эль-Фахм в направление Мегидо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 40-летний мотоциклист.

Напомним, на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.

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