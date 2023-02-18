У перекрестка Умм эль-Фахм произошла смертельная авария

В субботу, 18 февраля, у перекрестка Умм эль-Фахм в направление Мегидо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 40-летний мотоциклист.

Об этом пишет издание News.walla.

Мужчина на транспортном средстве на трассе 65 врезался в дорожное ограждение. Прибывшие на место парамедики МАДА провели ему сердечно-легочную реанимацию. Состояние мотоциклиста было критическим. К сожалению, его спасти не удалось.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что 14 февраля, в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 23-летний мужчина, передвигающийся на мотоцикле. На проспекте Роках его сбил легковой автомобиль.

Еще мы писали, что на 232 шоссе недалеко от поселка Беэри в Западном Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Напомним, что в ночь на субботу, 11 февраля, на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.

Читайте также, что на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.