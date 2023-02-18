На Голанских высотах произошло серьезное ДТП, шесть пострадавших

В субботу днем, 18 февраля, на шоссе 978 на Голанских высотах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек.

Об этом пишет издание News.walla.

На дороге столкнулись три автомобиля. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные пятеро получили травмы различной степени тяжести. На место ДТП прибыли парамедики МАДА, которые оказали раненым первую помощь на месте, а потом при содействии военных врачей госпитализировали их в медицинское учреждение.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 18 февраля, у перекрестка Умм эль-Фахм в направление Мегидо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 40-летний мотоциклист. Мужчина на транспортном средстве на трассе 65 врезался в дорожное ограждение.

Еще мы писали, что 14 февраля, в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 23-летний мужчина, передвигающийся на мотоцикле. На проспекте Роках его сбил легковой автомобиль.

Напомним, что на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.

Читайте также, что у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На шоссе 40 столкнулись два автомобиля.