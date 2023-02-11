На шоссе 1 произошло ДТП с участием пограничной полиции, есть погибшие

В ночь на субботу, 11 февраля, на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Об этом пишет News.walla.

Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине, потому что сотрудники полиции проводили досмотр еще одного автомобиля. Двое мужчин в возрасте около 20 лет погибли. В результате ДТП трое сотрудников пограничной полиции были травмированы, один из них находится в тяжелом состоянии, двое получили легкие травмы.

На место приехали парамедики (МАДА), которые госпитализировали пострадавших в иерусалимские больницы «Адаса Ар а-Цофим» и «Шаарей Цедек».

Полиция проводит расследование инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 8 февраля, у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На шоссе 40 столкнулись два автомобиля.

Еще мы писали, что на шоссе 4103 в районе Тель-Нофа, к югу от Реховота, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка, еще двое получили травмы.

Напомним, на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.