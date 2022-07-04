Автомобили израильтян в опасности: количество угонов резко выросло

Большинство машин угоняют палестинские арабы и доставляют на территории Палестинской автономии, чтобы перепродать или разобрать на запчасти.

Согласно статистике, в Израиле резко выросло число угонов автомобилей. Так, в первой половине текущего года число угнанных у израильтян машин выросло на 72 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.

Важно, что большинство машин угоняется по заказу преступников из Палестинской автономии. Угнанные авто доставляются на территорию ПА, где их либо разбирают на запчасти, либо перепродают.

Ранее наш сайт сообщал, что на израильтянок, ехавших к стоматологу-арабу, напали с палками и камнями. В субботу, 2 июля, две жительницы Реховота в возрасте 60 и 20 лет отправились в деревню арабскую Наалин, чтобы посетить местного стоматолога. По дороге они попали в небольшую аварию. Все бы обошлось, однако местные жители напали на их автомобиль с палками и камнями.

Кроме того, редакция Курсора писала, что машина арабов врезалась в полицейский автомобиль в Биньямине. Второго июля в Биньямине произошло ДТП при участии полицейского автомобиля. Так, в него врезалась машина, которой управлял араб.

Еще напомним, что заключенные «Рамона» пытались пронести в тюрьму телефоны, но были пойманы.