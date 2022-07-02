На израильтянок, ехавших к стоматологу-арабу, напали с палками и камнями

В субботу, 2 июля, две жительницы Реховота в возрасте 60 и 20 лет отправились в деревню арабскую Наалин, чтобы посетить местного стоматолога. По дороге они попали в небольшую аварию. Все бы обошлось, однако местные жители напали на их автомобиль с палками и камнями.
О произошедшем сообщили парамедики МАДА.
К счастью, недалеко оказались полицейские, которые спасли женщин. Их довезли до ближайшего блокпоста ЦАХАЛа и передали парамедикам МАДА. Пострадавших пришлось доставить в больницу «Каплан» в состоянии нервного шока.
Была ли связь между «легкой аварией» и нападением на израильтянок в деревне Наалин, неизвестно.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца. Ребенка извлекли из автомобиля, оказали необходимую помощь и доставили в больницу с обезвоживанием и признаками теплового удара. В медицинском учреждении состояние ребенка оценили как стабильное, но тяжелое.
Кроме того, Курсор писал, что на 4 шоссе произошла перестрелка между водителями.
Еще напомним, что заключенные «Рамона» пытались пронести в тюрьму телефоны, но были пойманы.