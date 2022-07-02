На израильтянок, ехавших к стоматологу-арабу, напали с палками и камнями

Женщин спасла полиция, их довезли до ближайшего армейского блокпоста и передали парамедикам МАДА. Затем их доставили в больницу в состоянии шока.

В субботу, 2 июля, две жительницы Реховота в возрасте 60 и 20 лет отправились в деревню арабскую Наалин, чтобы посетить местного стоматолога. По дороге они попали в небольшую аварию. Все бы обошлось, однако местные жители напали на их автомобиль с палками и камнями.

О произошедшем сообщили парамедики МАДА.

К счастью, недалеко оказались полицейские, которые спасли женщин. Их довезли до ближайшего блокпоста ЦАХАЛа и передали парамедикам МАДА. Пострадавших пришлось доставить в больницу «Каплан» в состоянии нервного шока.

Была ли связь между «легкой аварией» и нападением на израильтянок в деревне Наалин, неизвестно.

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