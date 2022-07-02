Машина арабов врезалась в полицейский автомобиль в Биньямине

Это уже второй подобный случай за неделю. Водитель и пассажир арабской машины задержаны. По предварительным данным речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

Второго июля в Биньямине произошло ДТП при участии полицейского автомобиля. Так, в него врезалась машина, которой управлял араб.

В результате аварии ранения получили женщина-полицейский и доброволец полиции. К счастью, травмы у обоих легкие.

Водителя и пассажира машины-нарушителя задержали. По предварительным данным речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

«Курсор» сообщил, что ребенок, которого забыли в машине в Эладе, умер. Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

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Напомним, редакция информировала, что израильские врачи оказали жизненно важную помощь украинскому ребенку. Врачи медицинского центра «Хадасса» в лагере беженцев Пшемысль на границе Украины и Польши в начале этой недели провели операцию маленькой украинской девочке.