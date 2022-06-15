Бактериальные загрязнения на пляжах Тель-Авива: Минздрав озвучил новое заявление

На пляжах Буграшов, Цук Цафон, Геула и Авив снова можно купаться. Напомним, что вчера Минздрав сообщил, что после проверки качества воды на пляжах в Тель-Авиве были обнаружены аномальные бактериальные загрязнения.

На пляжах Тель-Авива снова можно купаться.

Об этом общественность информирует Минздрав, пишут в телеграм-канале Голос Израиля.

Вчера мы писали, что Минздрав выпустил срочное предупреждение относительно купания на пляжах Тель-Авива. Так, в нем сообщили, что после проверки качества воды на пляжах в Тель-Авиве были обнаружены аномальные бактериальные загрязнения.

В связи с этим они не рекомендовали купаться на пляжах Буграшов, Цук Цафон, Геула и Авив.

Напомним, что два пляжа Израиля попали в топ-100 лучших пляжей мира. Речь идет об Эйн-Бокек на Мертвом море, а также тель-авивском пляже Гордон.

Еще мы информировали, что названы самые чистые пляжи Израиля.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что эксперты назвали лучшие привычки для контроля уровня сахара в крови.