БАЛАД подал апелляцию в Верховный суд из-за запрета баллотироваться в следующий Кнессет

Окончательное решение назовут к следующему воскресению после того, как апелляцию рассмотрят в суде коллегией из не менее девяти судей.

Политическая партия БАЛАД через правозащитную организацию и правовой центр Adalah подала апелляцию в Верховный суд после того, как ей запретили баллотироваться в следующий Кнессет в ноябре.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Прокуроры Ади Мансур и Хасан Джабарин в апелляции утверждают, что «в заявлении нет ничего, что указывало бы на работу партии БАЛАД как на основание для ее дисквалификации». По словам лидера БАЛАДа Сами Абу Шехада дисквалификация партии – «политическое решение, которое пытается создать политическое руководство в соответствии с потребностями Ганца и Лапида посредством паршивого политического использования комитета, утратившего всякую профессиональную сущность».

Он добавил, что его политическая сила несет «идею государства для всех его граждан и борьбы за полное равенство для всех».

«Поэтому непонятно, почему демократическая идея так страшна. Мы продолжим оставаться в авангарде полного гражданского и национального равенства и продолжим нашу законную политическую борьбу за истинную демократию», – добавил Шехадзе.

Ранее мы рассказывали, что партия МЕРЕЦ отказывается поддержать требования о дисквалификации партий РААМ и Балад.

Также «Курсор» сообщал о данных опроса, согласно которому у Нетаниягу нет необходимого большинства.

Помимо этого, недавно министр обороны Бени Ганц пригрозил всем, кто хочет навредить израильтянам. По его словам, люди, желающие совершить обстрел и убить израильских мирных жителей, находятся «в поле нашего зрения». Кто бы ни хотел совершить эти преступления, попадет «в руки» правоохранителей.