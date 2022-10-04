Ганц пригрозил «всем, кто хочет причинить вред израильтянам»

«Силы безопасности будут там, где нужно, когда нужно, со всеми необходимыми средствами», — добавил он.

Министр обороны Бени Ганц во вторник провел оценку ситуации в Центральном командовании с участием начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, начальника ШАБАК Ронана Бара и других высокопоставленных чиновников.

«Кто хочет совершить обстрел и убить израильских мирных жителей, тот находится в поле нашего зрения. И кто бы это ни сделал — мы возьмем их в свои руки», — говорится в заявлении Ганца.

«Мы делаем все, чтобы террористы встретились с солдатами и полицейскими, которые помешали бы их террористическим действиям. Силы будут там, где нужно, когда нужно, со всеми необходимыми средствами», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Израиль готовится закрыться во вторник вечером на Йом-Кипур, еврейский День искупления и самый священный день еврейского календаря. Так, силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне рекордного количества террористических угроз в преддверии праздника.

Напомним, что десятки тысяч верующих евреев приняли участие в последних перед Йом-Кипуром молитвах – «Слихот» («Просьбах о прощении») у Стены плача.

Еще мы сообщали, что министр обороны Бени Ганц выступил с нападками на председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу в интервью газете Israel Hayom.