Опрос: У Нетаниягу нет необходимого большинства

«Еврейский дом» Айелет Шакед все еще не может переступить порог, оставив правых без большинства.

Опрос: блок Нетаниягу получает 59 мест, а блок Лапида 57 мест

«Еврейский дом» Айелет Шакед выигрывает в новом опросе, но все еще не может переступить порог, оставив правых без большинства.

https://www.israelnationalnews.com/news/360705

Согласно новому опросу, опубликованному накануне, «Ликуд» останется крупнейшей партией в Кнессете, но у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу по-прежнему не будет четкого пути к правящему большинству в 61 мандат, позволяющему ему сформировать правительство.

Опрос, проведенный Midgam и опубликованный Галеем Цахалом , показал, что четыре партии, приверженные поддержке Нетаниягу — Ликуд, ШАС, Яадут а-Тора и Религиозная сионистская партия — получат в сумме 59 мест, если будут проведены новые выборы.

Партии, составляющие коалиционное правительство, которое привело к власти Нафтали Беннета и Яира Лапида, за исключением «Ямины», получили в общей сложности 57 мест, как и в ходе опроса на прошлой неделе.

Четыре оставшихся места достаются альянсу Хадаш-Тааль, арабскому списку в оппозиции.

«Ликуд» стабильно удерживал 32 места в опросах по сравнению с 24 местами у «Еш Атид»,8 мест у ШАС, 7 мест у «Яадут а-Тора» и 6 мест у «Исраэль Бейтену». Совместный блок Религиозно-сионистской партии с «Оцма Иехудит» и «Ноам» снова получил 12 мест в опросе, в то время как список «Лагерь единомышленников» упал с 13 мест до 12.

Авода на этой неделе получила одно место, увеличившись до шести мандатов, в то время как МЕРЕЦ сохранила 5 мандатов. Два крупнейших арабских списка, Объединенный арабский список и Хадаш-Тааль, получили по 4 места каждый, как и в опросе на прошлой неделе.

Партия «Еврейский дом» министра внутренних дел Айелет Шакед выросла с 1,6% до 2,5%, но остается ниже избирательного порога в 3,25%. Фракция арабских националистов Балад, выпавшая из Объединенного арабского списка, набрала в опросе 1,9%.

Выбирая Нетаниягу или Лапида, 44% респондентов заявили, что предпочитают Нетаниягу в качестве премьер-министра, по сравнению с 32%, которые заявили, что поддерживают Лапида. В противостоянии с Ганцем Нетаниягу лидировал с 43% по сравнению с 24% у Ганца.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, получит ли правый блок необходимое большинство в Кнессете. Религиозная сионистская партия может получить 14 мест, как показывает новый опрос.

Также Нетаниягу ответил, сформирует ли правительство с Ганцем. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу рассказал, возможно ли то, что после выборов он предпочтет министра обороны Бени Ганца Бецалелю Смотричу и Итамару Бен-Гвиру.

Кроме этого, лидер МЕРЕЦ озвучила планы на будущее правительство. Захава Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.

Как сообщал Курсор, председатель партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.

Курсор информировал о том, что лидеры партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит», Смотрич и Бен-Гвир, призвали Шакед отказаться от участия в выборах. Министр внутренних дел не обошла эту критику стороной.