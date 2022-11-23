Банки провели цифровизацию и сократили расходы в ущерб клиентам — государственный контролер

Государственный контролер Матаниягу Энгельман сегодня, 23 ноября, опубликовал расширенный отчет по экономическим вопросам и работе государственных учреждений.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что по поводу распределения природного газа госконтролер заявил, что Израиль добывает природный газ из месторождений, скрытых под морем, но не проводит его к заводам и гражданам, в связи с чем «государство лишается сотен миллионов шекелей».

По поводу цифровизации банковских услуг, госконтролер заявил, что цифровизация увеличила прибыль банков — но не удешевила сервис для граждан.

Также Государственный контролер изучил различные аспекты, связанные с развитием цифрового сервиса банков, в том числе преграды на пути освоения новых технологий и новых игроков на рынке, в частности цифровых банков, а также реформы, способствующие повышению конкуренции в сфере финансовых и банковских услуг.

Госконтролер также отметил, что цифровизация не повысила удовлетворенность клиентов работой банковой системы, и порекомендовал Центральному банку и министерству финансов поощрять выход на рынок местных и международных игроков в этой сфере с целью ее оптимизации ради потребителей и снижения стоимости жизни в Израиле.

По поводу защиты прав потребителей госконтролер подчеркнул, что 77% граждан не осведомлены о возможности остановить платежи по кредитной карте.

«Потребители недостаточно защищены от нарушений их прав — Управление по защите прав потребителей возбудило всего 3 уголовных дела против предприятий», — сказал Энгельман.

Как сообщал Курсор, опубликован рейтинг израильских банков с наибольшим количеством жалоб от клиентов.

Также наш сайт информировал, что Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.