Бар-Лев: Тот, кто бросает камни в машины, – террорист, даже если это еврей

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал нападение палестинцев на ультралевых и проарабских активистов у форпоста Мицпе-Яир в южной части Хевронского нагорья.

Министр Бар-Лев заявил, что камень, брошенный в автомобиль в движении, может убить, поэтому нет разницы, кто бросает: еврей или араб — это террорист.

Это заявление было реакцией на инцидент с ультралевыми активистами, прибывшими к поселенческому форпосту.

אבן עלולה להרוג, ומי שמשליך אותה הוא מחבל, גם כשמדובר ביהודים.

משטרת ישראל פועלת כדי לאתר את חבורת הפורעים הזו ולהניח עליה את היד. מבחינתי אין הבדל בינם לבין מחבלים פלסטינים שמשליכים אבנים כדי להרוג יהודים.https://t.co/e7L83Svvgp — עמר בר-לב (@omerbarlev) June 10, 2022

Согласно информации, поселенцы атаковали израильскую машину возле форпоста Мицпе-Яир в южной части Хевронского нагорья.

В машине находились активистки левой общественной организации. Одна из женщин была ранена осколками стекла, ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее наш сайт сообщал, что арабские жители напали на учеников ешивы в Лоде. Учащиеся средней школы ешивы, совершающие поездку по городу, вызвали полицию после того, как на них напали с помощью перцового баллончика. Ни один нападавший не был арестован.

Кроме того, мы писали, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.

Кроме того, редакция Курсора писала, что бывший депутат Кнессета Яаков Лицман признал себя виновным в соответствии с досудебной сделкой.