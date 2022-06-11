Бар-Лев: Тот, кто бросает камни в машины, – террорист, даже если это еврей

13:14, Сегодня
Новости Израиля
Омер Бар-Лев фото
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал нападение палестинцев на ультралевых и проарабских активистов у форпоста Мицпе-Яир в южной части Хевронского нагорья.

Министр Бар-Лев заявил, что камень, брошенный в автомобиль в движении, может убить, поэтому нет разницы, кто бросает: еврей или араб — это террорист.

Это заявление было реакцией на инцидент с ультралевыми активистами, прибывшими к поселенческому форпосту.

Согласно информации, поселенцы атаковали израильскую машину возле форпоста Мицпе-Яир в южной части Хевронского нагорья.

В машине находились активистки левой общественной организации. Одна из женщин была ранена осколками стекла, ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее наш сайт сообщал, что арабские жители напали на учеников ешивы в Лоде. Учащиеся средней школы ешивы, совершающие поездку по городу, вызвали полицию после того, как на них напали с помощью перцового баллончика. Ни один нападавший не был арестован.

Кроме того, мы писали, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.

Кроме того, редакция Курсора писала, что бывший депутат Кнессета Яаков Лицман признал себя виновным в соответствии с досудебной сделкой.

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Автор материала:
Кати Адхам
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