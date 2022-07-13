Белый дом хотел бы иметь консульство для палестинцев в Восточном Иерусалиме — советник

Байден пообещал во время своей предвыборной кампании вновь открыть консульство, которое ранее действовало за пределами Иерусалима.

Белый дом хотел бы, чтобы консульство США для палестинцев открылось в Восточном Иерусалиме, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, пока президент Джо Байден направляется в регион.

«Наша позиция заключается в том, что мы хотели бы иметь консульство в Восточном Иерусалиме. Очевидно, что это требует взаимодействия с израильским правительством. Это также требует взаимодействия с палестинским руководством. И мы продолжим это взаимодействие благодаря этой поездке», — сказал Салливан журналистам.

Салливан также сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривал с семьей убитой журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле. «Он пригласил семью в Соединенные Штаты, чтобы иметь возможность сесть и пообщаться с ними напрямую», — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что ожидается, что президент США Джо Байден подтвердит свое намерение открыть консульство для палестинцев в Иерусалиме во время своего визита в Израиль.

Напомним, что Байден пообещал во время своей предвыборной кампании вновь открыть консульство, которое ранее действовало за пределами Иерусалима. Однако администрация Трампа закрыла его, когда в 2018 году перевела посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Функции и штат бывшего консульства назывались «Отделом по делам Палестины», который работал под эгидой посольства США.

Курсор ранее сообщал, что Блинкен будет сопровождать Байдена в турне по Ближнему Востоку.

Также сообщалось, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток.