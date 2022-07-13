Визит Байдена на Ближний Восток: стало известно, чего опасаются в кремле

В кремле переживают, что Байден может настроить Саудовскую Аравию против россии. Об этом можно заключить, исходя из сегодняшнего заявления пескова.

Кремль заявил в среду, что надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет использован для разжигания антироссийских отношений.

Представитель кремля дмитрий песков* также заявил, что россия высоко ценит сотрудничество с Саудовской Аравией в рамках группы ведущих мировых производителей нефти ОПЕК+.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден вылетел из Вашингтона на Ближний Восток, когда в Израиле усилились слухи о том, что он совершит прорыв в отношениях между еврейским государством и одной из самых известных мусульманских стран региона — Саудовской Аравией.

Байден должен приземлиться в аэропорту Бен-Гурион в среду днем ​​по местному времени. Там он начнет четырехдневную поездку в Израиль и в Саудовскую Аравию, направленную на а) дальнейшее укрепление двусторонних отношений с Иерусалимом, б) заверение палестинцев в том, что его администрация по-прежнему активно привержена решению о создании двух государств, в) чтобы уговорить Королевство Персидского залива увеличить добычу нефти, г) координацию своих действия с региональными партнерами по Ирану.

В Израиле подготовка к поездке вызвала лихорадочное волнение по поводу возможности вынести на свет давно замалчиваемые отношения с Саудовской Аравией.

Курсор ранее сообщал, что Блинкен будет сопровождать Байдена в турне по Ближнему Востоку.

Также сообщалось, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток.