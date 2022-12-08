Бен-Гвир и Левин представят законопроект, который произведет революцию в израильской полиции — СМИ

Министр может получить полномочия, которых никогда не существовало над полицией.

Секретариат Кнессете представил 8 декабря двухстраничный законопроект, который существенно изменит отношения между политиками и полицией.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В отчете сказано, что законопроект Итамара Бен-Гвира и Ярива Левина, который будет внесен в Кнессет на одобрение на следующей неделе, переопределяет полномочия полиции и наделяет ответственного министра полномочиями, которых никогда не существовало над полицией. Это напоминает полномочия министра обороны над АОИ.

Если до сих пор в уставе полиции указывалось, что комиссар определяет политику, то теперь в законе будет сказано, что он «будет управлять полицией в соответствии с политикой и общими принципами, которые наметит министр».

В отличие от ситуации, существовавшей до сих пор, когда комиссар формулировал полицейскую политику и был удовлетворен одобрением министра, теперь любое решение по общей политике будет определяться министром, который будет министром национальной безопасности. Если этот законопроект будет принят, все направления общей политики будут определены в канцелярии министра, а уполномоченный будет осуществлять эту политику.

Ранее стало известно, что комиссар полиции Коби Шабтай принял участие в бат-мицве дочери председателя «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира. Там он поддержал политика в качестве кандидата на пост министра национальной безопасности.

«Курсор» сообщал, что Гафни предложил возрождение существовавшей во времена царя Давида системы разделения военной службы и изучения Торы. По его словами, «половина должна служить в ЦАХАЛе, половина изучать Тору».

Помимо этого в Ликуде предложили введение серьезного наказания за фотосъемку солдат ЦАХАЛа.