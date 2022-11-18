Коалиционные переговоры: достигнут компромисс между Ликудом и ШАС

Поздним вечером 17 ноября партиям Ликуд и ШАС удалось договориться. В итоге Арье Дери, лидер ультраортодоксальной партии, откажется от притязаний на пост министра финансов в пользу Бецалеля Смотрича.

Но стороны согласовали, что у министерства финансов отзовут значительную часть функций.

Будет отменено управление компаний и бюджетным отделом.

Компромисс стал обсуждаться после того, как формирующий новое правительство Биньямин Нетаниягу отказал Смотричу в назначении на должность министра обороны из-за сильного международного давления, в частности со стороны США.

Однако теперь у Нетаниягу намечается достижение согласования с большинством партнеров. Он готов передать Смотричу портфель минфина, если будет достигнута договоренность с Арье Дери.

Однако партия «Яадут а-Тора» сигнализирует о своем недовольстве ходом коалиционных переговоров с Ликудом. В частности, ультраортодоксы требуют немедленных согласований о стипендиях для ортодоксальной молодежи, законе о воинской повинности и основах обучения. Пока не получено согласия Ликуда по этим важным вопросам.

Также стало известно, что Нетаниягу назвал следующую среду, 23 ноября, датой завершения формирования нового правительства.

Ранее Курсор писал, что заявил депутат Яадут а-Тора: Ликуду нужно одуматься, без Смотрича правительства нет.

Ранее Курсор писал о том, почему Нетаниягу не может назначить Смотрича министром обороны. Коалиционные переговоры по формированию правительства Нетаниягу на данный момент зашли в тупик.

Курсор сообщал, что в СМИ узнали, при каком условии Смотрич готов отказаться от портфеля министра обороны. Коалиционные переговоры между Смотричем и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу зашли в тупик, поскольку первый требует портфели в сфере обороны или финансов.

Кроме этого, Нетаниягу объяснил Смотричу, почему он не получит портфель министра обороны. Партия «Ликуд» отменила все запланированные встречи с «Религиозным сионизмом».

Напомним, что Бен-Гвир предложил Нетаниягу выступить посредником между Дери и Смотричем.