«Отсталые, нелиберальные люди»: Бен-Гвир ответил на критику скандального законопроекта о полиции

В то время как идет голосование по предложению о расширении министерских полномочий над израильской полицией, лидер «Оцма-Йехудит» Итамар Бен-Гвир, ожидаемый новый министр национальной безопасности, заявил, что его соперники настроены антидемократически. Он сделал это заявление в ответ на критику его стремления юридически подчинить полицию государственной власти.
«Изменения, которые мы вносим, — это благословение для демократии, но демократия вам не интересна, потому что вы никогда не были демократами», — сказал Бен-Гвир, обращаясь к оппозиции во время дебатов в Кнессете во вторник.
Нападая на своих политических соперников, Бен-Гвир продолжил: «Вы — отсталые, нелиберальные люди, которые не могут принять иное мнение, и вы не поддерживаете демократический режим».
Законопроект Бен-Гвира ставит полицию и ее руководство в подчинение министра национальной безопасности и под власть правительства.
Законопроект также дает предполагаемому министру Бен-Гвиру возможность определять политику полиции, за исключением принятия решений о том, следует ли предъявлять обвинения отдельным лицам.
Законопроект является частью пакета из трех правовых поправок, которых требуют партнеры будущего премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве предварительных условий для формирования своего крайне правого и ультраортодоксального правительства на следующей неделе.
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В Кнессете проходят бурные дебаты по поправкам, предложенным Бен-Гвиром.