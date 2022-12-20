«Отсталые, нелиберальные люди»: Бен-Гвир ответил на критику скандального законопроекта о полиции

«Изменения, которые мы вносим, ​​— это благословение для демократии», — сказал Бен-Гвир.

В то время как идет голосование по предложению о расширении министерских полномочий над израильской полицией, лидер «Оцма-Йехудит» Итамар Бен-Гвир, ожидаемый новый министр национальной безопасности, заявил, что его соперники настроены антидемократически. Он сделал это заявление в ответ на критику его стремления юридически подчинить полицию государственной власти.

«Изменения, которые мы вносим, ​​— это благословение для демократии, но демократия вам не интересна, потому что вы никогда не были демократами», — сказал Бен-Гвир, обращаясь к оппозиции во время дебатов в Кнессете во вторник.

Нападая на своих политических соперников, Бен-Гвир продолжил: «Вы — отсталые, нелиберальные люди, которые не могут принять иное мнение, и вы не поддерживаете демократический режим».

Законопроект Бен-Гвира ставит полицию и ее руководство в подчинение министра национальной безопасности и под власть правительства.

Законопроект также дает предполагаемому министру Бен-Гвиру возможность определять политику полиции, за исключением принятия решений о том, следует ли предъявлять обвинения отдельным лицам.

Законопроект является частью пакета из трех правовых поправок, которых требуют партнеры будущего премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве предварительных условий для формирования своего крайне правого и ультраортодоксального правительства на следующей неделе.

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В Кнессете проходят бурные дебаты по поправкам, предложенным Бен-Гвиром.