В Кнессете проходят бурные дебаты по поправкам, предложенным Бен-Гвиром

Бен-Гвир пытался пояснить пленуму Кнессета, почему намерен внести поправки в закон о полиции, однако его неоднократно прерывали депутаты из оппозиции.

В Кнессете проходят обсуждения по поправкам к законам, регулирующим положения касательно управления и бюджета израильской полиции. Эти нововведения предложены назначенным министром национальной безопасности и главой партии «Оцма Иегудит» депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром.

В начале дебатов Бен-Гвир обратился к пленуму и осудил попытки своих оппонентов заблокировать их принятие. Он заявил: «Только в полицейских государствах главный комиссар полиции не подчиняется соответствующему правительственному министру».

Его выступление много раз прерывалось криками оппозиции.

Однако Бен-Гвир продолжил: ««Предлагаемый законопроект направлен на внесение поправок в указ времен британского мандата, который был принят в 1926 году. С тех пор многое изменилось, и страна продвинулась вперед, но это устаревшее постановление остается в силе. Наше предложение состоит в том, чтобы привести Израиль в соответствие с другими демократическими странами, где именно министр, отвечающий за полицию, определяет политику. Ему предоставлены полномочия, необходимые для их реализации».

«В сложившейся у нас ситуации министр национальной безопасности несет ответственность, но при этом не обладает полномочиями. Эта поправка к указу является благословением для демократии», — заявил Бен-Гвир.

Следуя своим целям, Бен-Гвир обратился к членам уходящей коалиции: «Демократия вас нисколько не интересует. Вы принадлежите темным векам — вы не либералы».

Бывший спикер Кнессета Микки Леви из партии «Еш Атид» ответил: «Вы недостойны стоять здесь. Вы никогда не сравнитесь с тем, что они сделали за двадцать лет. Вы депутат Кнессета, у вас за плечами семь судимостей, одно из них за поддержку терроризма. И вы собираетесь стать министром, который будет нести ответственность за подобные правонарушения. Позор вам. Вы даже форму не носили».

Ранее Курсор сообщал, что десятки бывших депутатов Кнессета выступили с призывом к оппозиции.

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