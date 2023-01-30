Бен-Гвир продлил запрет на посещение заключенных террористов родственниками

По мнению министра национальной безопасности, причины, по которым был введен запрет, до сих пор актуальны.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продлил действие приказа, запрещающего посещения заключенных ХАМАСа родственниками террористов в тюрьме.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Как известно, приказ был впервые подписан Гиладом Эрданом во время его пребывания на посту министра национальной безопасности. Это было сделано с целью оказания давления на ХАМАС и освобождения израильтян, похищенных террористической организацией.

«Я убежден, что причины, по которым был введен запрет на посещения заключенных ХАМАСа родственниками, включая его важность и влияние на решение проблемы пленных и пропавших, до сих пор актуальны», — пояснил свое решение о продлении запрета Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение отменить график посещений депутатами Кнессета заключенных в тюрьмах.

График был составлен предыдущим министром Омером Бар-Левом и спикером Кнессета Мики Леви. Согласно документу, каждый из 120 депутатов Кнессета имел право на индивидуальное свидание с заключенным в тюрьме при условии подачи заявления в канцелярию министра обороны и получения одобрения. В августе прошлого года схема вступила в годичное испытательное время.

В письме нынешнему спикеру Амиру Охане Бен-Гвир сообщил, что отменяет действие графика и сокращает возможности визитов. Согласно плану нового министра, только один депутат от каждой фракции сможет посещать заключенных в тюрьмах. При этом общие посещения депутатами тюрем и свидания с уголовниками будут разрешены для всех депутатов Кнессета.

Ранее Курсор писал о том, что Махмуд аль-Захар, соучредитель ХАМАСа и бывший министр иностранных дел Палестинской автономии, заявил, что его организация должна усилить поддержку террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии «словами, деньгами и оружием».