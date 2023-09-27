Бен-Гвира пытались устранить — ШАБАК озвучил подробности

ШАБАК арестовал пять человек, причастных к подготовке к терактам и убийстве Бен-Гвира.

Шин Бет разоблачила террористическую инфраструктуру, действовавшую от имени Ирана и намеревавшуюся осуществлять различные теракты. Инфраструктура террористов действовала, в том числе, в регионе Иудеи и Самарии. Также готовилась попытка убийства министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В рамках расследования этого дела ШАБАК арестовал пять человек, причастных к подготовке к терактам. Трое палестинцев: Мурад Камамаджа - житель Кфар-Дана, 47 лет, Хасан Муджерима - житель Дженина, 34 года, и Зиад Шанти - житель Дженина, 45 лет. Двое других задержанных - граждане Израиля, проживающие на севере страны - Хамад Хаммади - житель Нацарета, 23 года, и Йосеф Хамад - житель Мукиблы, 18 лет.

Расследование, проведенное ШАБАКом, показывает, что Мурад и Хасан действовали под руководством чиновника, проживающего в Иордании, который в свою очередь действовал от имени иранских сотрудников службы безопасности.

Им обоим предложили помочь в контрабанде незаконного оружия на территорию Израиля и собирать разведданные об обеспеченных личностях и высокопоставленных общественных деятелях, в том числе, как уже упоминалось, министре национальной безопасности Бен-Гвире, а также бывшем депутате Кнессета Иехуде Глике.

Кроме того, Мурад и Хасан действовали по указанию и руководству элементов от имени иранских сил безопасности, способствуя осуществлению террористической деятельности на территории Израиля, в том числе путем поджога транспортных средств израильских граждан.

Расследование ШАБАКа также показало, что Мурад и Хасан завербовали Зиада Шанти для содействия деятельности по обеспечению безопасности, причем последний знал, что за этой деятельностью стоят иранские элементы.

После этого Зиад Шанти завербовал двух граждан Израиля - Хамада Хамади и Юсефа Хамада для поджога транспортных средств. Эти двое осуществили поджог в Хайфе 22 июня этого года и даже засняли это на видео.

Предполагается, что это была испытательная миссия, которая дается Ираном террористам-новобранцам для того, чтобы в дальнейшем им можно было поручить гораздо более серьезные террористические акты.

Расследование выявило иранский метод работы, заключающийся в использовании израильских граждан, в том числе с криминальным прошлым, и их вербовке для пропаганды террористической деятельности в обмен на выплату денег.

הותר לפרסום: שב"כ חשף תשתית טרור של פלסטינים מג'נין ואזרחים ישראלים מהצפון שפעלה בהכוונה איראנית לפגוע בשר בן גביר ולבצע פיגועים@Doron_Kadosh pic.twitter.com/0PIx0UHi0W — גלצ (@GLZRadio) September 27, 2023

Курсор писал ранее, что группа палестинских студентов планировала крупную атаку — в ЦАХАЛе и ШАБАКе сделали заявление.