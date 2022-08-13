Бени Ганц показал фото до и после операции на спине и дал советы израильтянам

Ровно два года назад Ганц перенес операцию на спине. Министр показал фото до и после, а также дал важный совет израильтянам.

Бени Ганц показал, в какой форме пребывает после того, как ровно два года назад он перенес операцию на спине в больнице «Шиба».

Министерство обороны сообщало тогда, что проблемы со спиной у министра являются результатом травмы, полученной им во время армейской службы.

«Справа я молюсь за несколько минут до входа в операционную. Слева, два года спустя, я в разгаре 10-километрового забега», — написал он, показав фото.

שנתיים לניתוח בגב. מצד ימין, תפילה דקות לפני הכניסה לחדר הניתוח. בצד שמאל, שנתיים אחרי, בעיצומה של ריצת 10 ק״מ. חברים, עשו ספורט ושמרו על הבריאות. אל תגידו שאין זמן — זו רק שאלה של רצון. תודה שוב לצוות הרפואי שניתח אותי ואיפשר לי לעשות את מה שאני הכי אוהב.

שבת שלום לכולם! pic.twitter.com/WwX3Lx3EM8 — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) August 12, 2022

«Друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Не говорите, что у вас нет времени — это только вопрос желания», — посоветовал он.

«Еще раз спасибо команде врачей, которые меня оперировали и позволили мне заниматься тем, что я люблю больше всего. Всем Шаббат Шалом!», — заключил Ганц.

Ранее мы писали, что Иран ежегодно выделяет миллионы долларов Исламскому джихаду, чтобы он мог атаковать Израиль, заявил министр обороны Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим кипрским коллегой.

Напомним также, что министр обороны Бени Ганц уведомил лидеров Палестинского исламского джихада (ПИД), предупредив, что они все должны «беспокоиться» в случае нарушения режима прекращения огня с Израилем.