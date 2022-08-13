Бени Ганц показал фото до и после операции на спине и дал советы израильтянам

Бени Ганц показал, в какой форме пребывает после того, как ровно два года назад он перенес операцию на спине в больнице «Шиба».
Министерство обороны сообщало тогда, что проблемы со спиной у министра являются результатом травмы, полученной им во время армейской службы.
«Справа я молюсь за несколько минут до входа в операционную. Слева, два года спустя, я в разгаре 10-километрового забега», — написал он, показав фото.
«Друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Не говорите, что у вас нет времени — это только вопрос желания», — посоветовал он.
«Еще раз спасибо команде врачей, которые меня оперировали и позволили мне заниматься тем, что я люблю больше всего. Всем Шаббат Шалом!», — заключил Ганц.
Ранее мы писали, что Иран ежегодно выделяет миллионы долларов Исламскому джихаду, чтобы он мог атаковать Израиль, заявил министр обороны Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим кипрским коллегой.
Напомним также, что министр обороны Бени Ганц уведомил лидеров Палестинского исламского джихада (ПИД), предупредив, что они все должны «беспокоиться» в случае нарушения режима прекращения огня с Израилем.