Беннет не получит права на льготы как бывший премьер-министр

Беннету не хватило менее полугода на посту премьер-министра для того, чтобы получить льготы, полагающиеся бывшим премьер-министрам.

Нафтали Беннет не имеет права на льготы, полагающиеся бывшим премьер-министрам: в частности, офис и секретариат.

Об этом проинформировал Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Минимальный срок, установленный законом для получения льгот — полтора года. Беннет пробыл на должности премьер-министра чуть больше года.

Сообщается, что на этой неделе он проверял у юридического советника, возможно ли, чтобы ему засчитали в официальный срок то время, когда он будет тяжело работать сменным премьером.

«Курсор» сообщал, что Беннет опроверг заявление своего экс-помощника Шимрит Меир. Нафтали Беннет отреагировал на интервью своего помощника Шимрит Меир и заявил, что она делала свою работу исключительно хорошо. Он отказался критиковать Меир, однако опроверг один пункт.

Наш сайт ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.

Напомним, ранее сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.