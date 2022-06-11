МАГАТЭ обеспокоено: Иран запустил центрифуги по обогащению урана

Начало закачки Ираном урана в обогащающие центрифуги станет ударом по переговорам с мировыми державами по шаткому ядерному соглашению.

Напряженность в отношениях между Ираном и МАГАТЭ по поводу ядерной активности Тегерана достигла пика, поскольку глава атомного агентства страны сообщил о начале закачки урана в недавно установленные современные обогащающие центрифуги.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заявил, что это решение соответствует международным нормам.

Эслами не конкретизировал о каких центрифугах говорится, однако в тот же день Тегеран сообщил в ядерное агентство о своем плане установить два новых каскада усовершенствованных центрифуг по обогащению урана на подземном объекте в Натанзе.

На заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене в среду вечером проголосовали за выражение недовольства Ирану. МАГАТЭ открыто заявило о неспособности Тегерана достоверно подтвердить информацию об искусственном ядерном материале, найденном на трех незадекларированных объектах.

При этом Иран отключил две камеры наблюдения, которые применяет МАГАТЭ для мониторинга обогащения урана в Натанзе. После этого, в четверг, МАГАТЭ сообщило о снятии Ираном еще 27 камер наблюдения по всей стране.

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, сообщил, что инспекторы не смогут контролировать деятельность Ирана, который обогащает уран и уже близок к оружейному уровню.

«Курсор» писал, что Иран убрал две камеры наблюдения МАГАТЭ с ядерной установки.

Наш сайт сообщал, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ.