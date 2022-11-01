«Не Нетаниягу или Лапид»: лидер партии Балад назвал главную проблему Израиля

Лидер партии Балад Сами Абу Шехаде проголосовал в Яффо, призвав общественность отдать голос за арабскую националистическую партию для борьбы с расизмом в Израиле.
«Проблема Израиля не в Нетаниягу или Лапиде, проблема в расизме. С этим нужно бороться, и поэтому люди голосуют за Балад», — сказал Абу Шехаде.
Абу Шахаде приехал голосовать со своей семьей в смешанный еврейско-арабский город, где «люди ладят», сказал сотрудник избирательного участка.
Обращаясь к прессе, Абу Шехаде повернулся к своей жене Ихсан Фари Абу Шехаде, чтобы спросить ее: «За кого ты проголосовала?»
Она похлопала его по груди и сказала: «Сами, только за Сами».
Ранее Курсор писал об информации Центризбиркома: как проходят выборы.
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