Беннет призывает Байдена не возвращаться к сделке с Ираном

Премьер-министр Нафтали Беннет призвал президента США Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном СВПД 2015 года в ходе их телефонного разговора.

Премьер-министр Нафтали Беннет призвал президента США Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном СВПД 2015 года в ходе их телефонного разговора, заявив: «Ничего не произойдет, если вы не подпишете сделку с Ираном».

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Беннет остался последовательным в отношении позиции Израиля: возвращение Ирана к соглашению, которое в настоящее время находится режиме переговоров, усложняет, а не облегчает удержание Ирана от перехода к ядерной программе.

В понедельник Беннетт заявил, что Байден принял свободу Израиля действовать независимо от любой сделки, достигнутой между мировыми державами. Однако «свобода действий» в контексте Ирана не упоминалась в отчете Белого дома по последнему звонку.

Ранее в воскресенье Беннетт сообщил кабинету министров, что внимательно следит за переговорами с Ираном в Вене о возвращении к ядерной сделке 2015 года между мировыми державами и Ираном. Байден пообещал вернуться к этой сделке.

«Соглашение и то, что, по-видимому, является его условиями, нанесет ущерб способности взяться за ядерную программу», — сказал Беннетт.

«Тот, кто думает, что соглашение повысит стабильность, ошибается», — добавил он. «Это временно задержит обогащение, но все мы в регионе заплатим за это высокую, несоразмерную цену».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.

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