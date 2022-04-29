Беннет раскритиковал Бен Гвира после того, как он обвинил главу ШАБАКа в нарушениях безопасности

Крайне правый депутат Кнессета обвиняет Ронена Бара в том, что он не смог справиться с волной террора и вместо этого занялся блокировкой его доступа в Старый город. Премьер-министр обвинил политика в «антиизраильских» взглядах.

Крайне правый депутат Кнессета Итамар Бен Гвир вызвал в пятницу яростное осуждение после того, как выступил против главы службы безопасности ШАБАК, обвинив его в причастности к серии «неудач», которые привели к череде террористических атак и напряженности в Иерусалиме и Газе.

Премьер-министр Нафтали Беннет и другие высокопоставленные правительственные политики раскритиковали Бена Гвира из экстремистской фракции «Оцма Иегудит» и поддержали главу Шин Бет Ронена Бара.

«Его действия трусливы и антиизраильски, они направлены на то, чтобы поджечь страну ревностью и хаосом, — сказал Беннет о Бен Гвире. — Глава Шин Бет Ронен Бар — человек, который посвятил всю свою жизнь, работая круглосуточно, чтобы мы могли спокойно спать по ночам. Если у кого-то есть претензии к политическим решениям — я премьер-министр. Адресуйте их мне».

Написав в социальных сетях, Бен Гвир обвинил Шин Бет в недавних столкновениях на территории Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, террористических атаках в конце марта и начале апреля в Беэр-Шеве, Бней-Браке, Хадере и Тел-Авиве и в росте напряженности в Газе, в том числе возобновлении ракетных обстрелов.

Комментарии прозвучали после сообщений о том, что ШАБАК рекомендовал запретить Бен Гвиру возглавить националистический марш через мусульманский квартал Старого города Иерусалима на прошлой неделе, опасаясь разжечь более широкий конфликт.