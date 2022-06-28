Беннет рассказал, кто ответственен за пропавших без вести солдат ЦАХАЛа

«ХАМАС несет ответственность за состояние израильских гражданских лиц, удерживаемых в плену», — сказал премьер-министр Нафтали Беннет.

Премьер-министр Нафтали Беннет ответил на вопросы журналистов по поводу заявления ХАМАС о том, что состояние одного из израильских пленников начало ухудшаться.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

«ХАМАС еще раз доказал, что является преступной террористической организацией, которая удерживает психически больных гражданских лиц [в плену], а также тела убитых солдат ЦАХАЛа в нарушение всех международных конвенций и законов. ХАМАС несет ответственность за состояние израильских гражданских лиц, удерживаемых в плену», — сказал он.

«Государство Израиль продолжит свои решительные и ответственные усилия при посредничестве Египта по возвращению пленных», — заключил Беннет.

Напомним, вчера арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.

Мы писали ранее, что в Израиле сформировали новый добровольческий пограничный отряд. Пограничная полиция, которая является частью израильской полиции, была концептуально преобразована в Национальную гвардию, чтобы включить подкрепление, называемое «Израильской гвардией».

Также мы информировали, что израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.