Беннет заявил, что существует реальная опасность гражданской войны

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет призывает сделать недельную паузу в продвижении запланированных министром юстиции Яривом Левиным судебных реформ, а также протестов против реформ, чтобы позволить коалиции и оппозиции вступить в переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает Channel 12 News.

«Я очень расстроен. Мы не можем позволить себе воевать между собой, когда у него так много внешних врагов», — сказал Беннетт.

Он сказал, что «компромисс, безусловно, достижим» и что, по его мнению, необходимы судебные реформы, хотя, как он считает, нынешние предложения заходят слишком далеко в другом направлении. Беннет заявил, что самое большое препятствие для того, чтобы разные стороны сели за переговоры о компромиссе, – отсутствие доверия друг к другу.

«Мы обязательно должны сказать «да» инициативе президента, и я бы добавил к этому неделю приостановки законопроекта и протестов», — сказал он и уточнил, что коалиция ничего не потеряет, приостановив продвижение законопроекта на одну неделю.

Он предупредил, что, по его мнению, существует «реальная опасность» гражданской войны, учитывая накаленную атмосферу и сильные опасения обеих сторон. Беннет также сказал, что большинство израильтян хотят, чтобы судебная система была реформирована, но не хотят, чтобы реформы сводились к «смене режима».

Ранее мы рассказывали, что лидер Яир Лапид отказался от переговоров, предложенных Левином и Ротманом, если не будут остановлены законодательные процессы. По его словам, лишь в этом случае возможно проведение переговоров уже «завтра утром в доме президента«.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу призвал оппозицию прекратить «намеренно доводить страну до анархии», а Лапид в ответ заявил, что премьер-министру следует перестать ныть.