Беспорядки на границе с Газой: израильские военные применили силу для разгона толпы

В пятницу, 24 февраля, на севере и юге сектора Газа проходят массовые беспорядки вблизи пограничных заграждений. Израильские военнослужащие применили средства для разгона толпы.

Об этом сообщает портал Детали.

Согласно источникам в Газе, в районе Хан-Юнеса пострадали два палестинских журналиста, освещающих протесты. Одному из них газовый патрон, выпущенный солдатом, попал в плечо, приведя к травме. Другой журналист вдохнул слезоточивый газ.

В то же время палестинские СМИ сообщают о десятках пострадавших, большинство из которых, по всей видимости, оказались в газовом облаке. Среди них — как минимум один несовершеннолетний. Однако неизвестно, насколько эта информация достоверна. Другие палестинские источники сообщили о пятерых пострадавших в районе Джебалии, включая двух журналистов.

#شاهد| لحظة نقل طفل مصاب بجراح خطيرة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع #غزة. pic.twitter.com/vji2F93GGo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 24, 2023

Как сообщал Курсор, после полуночи протестующие вышли на улицы городов на территории Иудеи и Самарии и в секторе Газа в ответ на призыв террористической группировки «Логово льва» (Lion’s Den) к демонстрациям, проявляя солидарность с вооруженной группировкой.

Члены Lion’s Den, ответвления Палестинского исламского джихада, сформированного в прошлом году, стали целью израильских сил во время утреннего рейда в среду в Шхеме. Спецоперация спровоцировала ожесточенные бои между вооруженными боевиками и израильскими силами, в результате которых 11 палестинцев, в том числе трое мирных жителей, погибли и более 100 получили ранения.

В Восточном Иерусалиме сообщалось о демонстрациях возле лагеря беженцев Шуафат и контрольно-пропускного пункта Каландия, а также в районе а-Тур, где на видеозаписи были показаны столкновения полиции с протестующими.

Ранее Курсор писал о перестрелке в Шхеме: ЦАХАЛ проводит рейд по поимке террориста. Сегодня утром в городе Шхем вспыхнула перестрелка после того, как израильские силы окружили здание, в котором скрывается террорист, который находится в розыске.