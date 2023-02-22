Перестрелка в Шхеме: ЦАХАЛ проводит рейд по поимке террориста

Израильские военные осадили здание в Шхеме, где укрылся разыскиваемый террорист.

Сегодня утром в городе Шхем, находящемся под управлением Палестинской автономии в Самарии, вспыхнула перестрелка после того, как израильские силы окружили здание, в котором скрывается террорист, который находится в розыске.

Об этом сообщает INN.

Солдаты ЦАХАЛа, сотрудники пограничной полиции и бойцы элитного подразделения спецназа «Ямам» принимали участие в операции. Террористы открыли огонь по израильским силам, которые ответили ответным огнем.

Представители органов здравоохранения Палестинской автономии сообщили, что пятеро арабов были ранены в перестрелке. Местные жители также утверждают, что израильские солдаты выпустили ракету по рассматриваемому зданию.

Также израильские военные ночью провели рейд в рамках антитеррористической операции «Волнорез» на территории Иудеи и Самарии. В результате рейда были арестованы пятеро подозреваемых в терроризме.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ снесет дом террориста, устроившего двойной взрыв в Иерусалиме. Такое решение было принято правительством Израиля.

Курсор сообщал, что в Хевроне разрушат дом араба, совершившего теракт на контрольно-пропускном пункте недалеко от Кирьят-Арбы.

Напомним, что в Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты.