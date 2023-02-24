Массовые демонстрации палестинцев: Тысячи людей вышли на марш протеста

Тысячи палестинцев провели марши по всей территории Иудеи и Самарии, и в секторе Газа.

После полуночи протестующие вышли на улицы городов на территории Иудеи и Самарии и в секторе Газа в ответ на призыв террористической группировки «Логово льва» (Lion’s Den) к демонстрациям, проявляя солидарность с вооруженной группировкой.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Члены Lion’s Den, ответвления Палестинского исламского джихада, сформированного в прошлом году, стали целью израильских сил во время утреннего рейда в среду в Шхеме. Спецоперация спровоцировала ожесточенные бои между вооруженными боевиками и израильскими силами, в результате которых 11 палестинцев, в том числе трое мирных жителей, погибли и более 100 получили ранения.

В Восточном Иерусалиме сообщалось о демонстрациях возле лагеря беженцев Шуафат и контрольно-пропускного пункта Каландия, а также в районе а-Тур, где на видеозаписи были показаны столкновения полиции с протестующими.

تغطية صحفية : «بعد منتصف الليل .. مواجهات في بلدة الطور بالقدس المحتلة» pic.twitter.com/J1XFbEvxWZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 23, 2023

Масштабные марши также прошли по всей Газе.

В Шхеме сотни молодых людей собрались на улице, поклявшись защищать мечеть Аль-Акса, и многие марши сопровождались песнопениями в поддержку группы «Логово льва» и ее призывов к мести.

من #القدس و #جنين و #نابلس و #غزة .. كل المدن والمخيمات بما فيها مخيمات الشتات تخرج عن بكرة ابيها نصرة للمقاومة، واستحابة لنداء #عرين_الأسود بالتكبير والتهليل pic.twitter.com/CnAwsYWTvH — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) February 23, 2023

В четверг «Логово льва» призвало палестинцев выйти на улицы, чтобы продемонстрировать поддержку группировки и «дать миру знать, что «Логово льва» и сопротивление готовы к быстрой расправе».

В среду вечером полиция повысила уровень боеготовности из-за опасений мести, на фоне гневных угроз со стороны палестинских террористических групп и широкого международного осуждения.

Многие из рейдов ЦАХАЛа, совершенных в последние месяцы, были нацелены на Логово Льва, которые завоевали широкую популярность на палестинских улицах неоднократными дерзкими нападениями на военные посты, войска, действующие вдоль барьера безопасности на территории Иудеи и Самарии.

Ранее Курсор писал о перестрелке в Шхеме: ЦАХАЛ проводит рейд по поимке террориста. Сегодня утром в городе Шхем вспыхнула перестрелка после того, как израильские силы окружили здание, в котором скрывается террорист, который находится в розыске.

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Напомним, что в Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты.