Беспорядки у Шхемских ворот: арестованы восемь палестинцев

В одном из случаев брошенная бутылка попала в голову проходившей мимо женщине.

В субботу, 18 февраля, полиция арестовала восемь палестинцев по подозрению в том, что они бросали различные предметы в сторону полицейских в районе Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что в одном из случаев брошенная бутылка попала в голову проходившей мимо женщине.

«Кроме того, житель Восточного Иерусалима был арестован по подозрению в подстрекательстве в социальной сети и призыве приехать в район Шхемских ворот для участия в беспорядках», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о предупреждении от Палестинской администрации насчет того, что решение Кабинета безопасности Израиля касаемо легализации девяти форпостов в Иудеи и Самарии и ужесточение мер безопасности в Иерусалиме в ответ на недавние террористические атаки приведет к эскалации насилия.

В ПА утверждают, что «осуждают и отвергают» эти меры, добавив, что они являются «провокацией по отношению к палестинскому народу».

В заявлении Рамаллы сказано, что односторонние действия отвергаются в соответствии с международными резолюциями и двусторонними соглашениями, а также там добавили, что «все поселения являются незаконными и нарушают международное право и резолюции Совета Безопасности ООН».

Премьер-министр ПА Мухаммад Штайе раскритиковал эти решения и сказал, что они являются «рецептом эскалации» и «угрозой существованию палестинцев». Он призвал ООН и США вмешаться, чтобы положить конец «односторонним действиям, подрывающим решение о двух государствах».

Также Курсор сообщал, что посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон стал жертвой нападения во время лекции в одном из университетов Мадрида со стороны нескольких десятков пропалестинских активистов. Видео инцидента смотрите здесь.

Помимо этого мы писали, что 13 февраля в Израиле произошло сразу несколько терактов. Так, на КПП Аната 13-летний арабский террорист напал на бойцов МАГАВа, один из которых в итоге скончался. Чуть ранее в Иерусалиме в Старом городе недалеко от Стены Плача произошел ножевой теракт, где тоже несовершеннолетний террорист напал на израильтянина.