Скончался боец МАГАВ, раненный в теракте

Боец МАГАВ, раненный арабским террористом в теракте на КПП Аната, скончался.

Об этом сообщают Telegram-каналы «Голос Израиля | Израиль сейчас«.

Отметим, что сегодня, 13 февраля, на упомянутом КПП произошел ножевой теракт. Двое бойцов МАГАВ зашли в автобус для проведения проверки, во время чего на одного из них напал террорист с ножом.

Сотрудники пограничной полиции открыли огонь и нейтрализовали его, но один из них получил критическое ранение и в итоге погиб. Нападение совершил 13-летний арабский террорист.

Это не первый теракт, произошедший на сегодняшний день. Так, чуть ранее в Иерусалиме в Старом городе недалеко от Стены Плача произошел ножевой теракт, в котором арабский террорист напал на израильтянина.

Пострадавшего, получившего ранение в спину, госпитализировали в больницу после оказания первой помощи. В МАДА сообщили, что звонок о ножевом ранении поступил на горячую линию в 15:54.

«Медики и парамедики MАДА оказывают медицинскую помощь на месте 20-летнему мужчине, находящемуся в полном сознании с ножевым ранением в состоянии легкой-средней степени тяжести», – заявила пресс-служба.

Кроме медиков на место происшествия отправились полицейские, которые начали розыск и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 14-летний житель восточного Иерусалима.

«Недавно в полицию поступило сообщение о нанесении ножевых ранений в Старом городе Иерусалима. Согласно сообщению, прохожий получил легкие ранения (по данным медицинских работников), а подозреваемый скрылся с места происшествия. Обстоятельства дела выясняются, дополнительные подробности будут сообщены позже», – сказано в официальном сообщении.

Помимо этого «Курсор» сообщал об ухудшении состояния здоровья 42-летнего Авраама Палая, который 10 февраля в результате автомобильного теракта в Иерусалиме потерял двоих детей.