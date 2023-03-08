Беспорядки в Нетании: авто патрульной полиции забросали петардами

Ночью в ходе празднеств разгорелись беспорядки с метанием петард и стрельбой из ракетниц.

Четверо молодых людей, в том числе один несовершеннолетний, были арестованы минувшей ночью в Нетании по подозрению в хулиганстве и повреждении полицейского автомобиля.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что ночью на Кикар Ацмаут в Нетании в ходе празднеств разгорелись беспорядки с метанием петард и стрельбой из ракетниц. На место прибыл наряд патрульной полиции. Автомобиль правоохранителей забросали петардами.

Как сообщал Курсор, за предновогодние сутки (31 декабря) и ночные часы 1 января дорожная полиция выписала водителям в общей сложности 3272 штрафа. Из правонарушителей лишь 183 управляли транспортным средством, находясь под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Наибольшее число штрафов традиционно выдано за нарушение скоростного режима – 942. Мало кто из водителей соблюдает ограничения, особенно в городской черте и на нескоростных междугородних шоссе, поэтому полицейским остается только встать на обочине – и улов, прямо пропорциональный проведенному за радаром времени, обеспечен.

Еще 464 штрафа выписано за пользование мобильным телефоном во время вождения. Как отмечают в полиции, это нарушение существенно повышает вероятность ДТП. Вместе с тем, время поездки зачастую велико, а среднестатистический израильтянин вряд ли способен провести более десяти минут без мобильного телефона.

Ранее мы информировали о том, что в полиции Израиля объявили о распродаже престижных марок автомобилей, которые били конфискованы во время рейдов.

Также Курсор писал о том, что израильская полиция ужесточит наказания за «драки на дорогах».