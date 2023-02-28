Беспорядки в Самарии: офицера ЦАХАЛа пытались переехать машиной

В ночь на вторник, 28 февраля, в Самарии в районе Шавей-Шомрон группа поселенцев напала на израильских военнослужащих, чудом обошлось без пострадавших.

Об этом пишет издание «Детали».

Автомобиль, за рулем которого находился поселенец, внезапно начала набирать скорость, и он сделал попытку наезда на офицера ЦАХАЛа. Солдаты начали стрелять по колесам, чтобы предотвратить аварию. Инцидент произошел, когда военнослужащие в окрестностях пытались остановить поселенцев, бросающих камни в проезжающие мимо машины.

Злоумышленникам удалось скрыться. ЦАХАЛ начал расследование и ведет поиск подозреваемых.

Начальник генерального штаба Йов Галант отметил, что это очень серьезный поступок, и армия не будет проявлять терпимости к подобному, потому что солдаты работают круглосуточно, чтобы защитить граждан и любые проявления насилия по отношению к ним должны быть осуждены.

«Курсор» писал ранее, что в нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами.

Еще мы писали, что Силы обороны Израиля усиливают свое подразделение на территории Иудеи и Самарии третьим пехотным батальоном после того, как два батальона были развернуты после смертельного теракта в городе Хавара и последующих беспорядков поселенцев в этом районе.

Напомним, что после очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля.