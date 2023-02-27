Теракт в Хаваре: ЦАХАЛ продолжает розыск стрелка

Силы обороны Израиля в понедельник утром заявили, что они усиливают свое подразделение на территории Иудеи и Самарии третьим пехотным батальоном после того, как два батальона были развернуты после смертельного теракта в городе Хавара днем ​​ранее и последующих беспорядков поселенцев в этом районе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

ЦАХАЛ продолжает розыск террориста, который совершил нападение в воскресенье утром, убив двух братьев, когда они проезжали через Хавару.

Источник в службе безопасности, которого цитирует общественная телерадиокомпания «Кан», сказал, что беспорядки только усложнили поиск боевика, совершившего нападение в этом районе.

Военные заявили, что в рамках «расширяющейся деятельности по обеспечению безопасности» в районе Шхема армия «усилит проверки безопасности на маршрутах, ведущих в город и из него». В частности, 202-й парашютно-десантный батальон был развернут в воскресенье вечером, 435-й батальон бригады «Гивати» — в понедельник утром, а 846-й разведывательный батальон «Гивати» также должен был быть развернут в понедельник.

Группы поселенцев призвали к демонстрациям в отместку за стрельбу палестинцев в Хаваре ранее в тот же день, а в воскресенье вечером учинили буйство в городе, поджигая дома, витрины магазинов и автомобили. Незадолго до того, как начались поджоги, сотни поселенцев двинулись в сторону аувары, скандируя «Месть».

Палестинские медики заявили, что один человек был убит, еще четверо получили тяжелые ранения, а еще сотни получили медицинскую помощь от отравления дымом и слезоточивым газом во время беспорядков в Хаваре и других деревнях, соседних со Шхемом. Палестинские СМИ сообщили, что было сожжено около 30 домов и автомобилей.

СМИ сообщили, что шесть поселенцев были задержаны в связи с беспорядками, хотя в некоторых сообщениях говорилось, что четверо из них уже освобождены. Подтверждения задержания от полиции не поступало.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.