Безвиз с США становится возможным: Кнессет принял законопроект Саара

Этот законопроект нужен, чтобы Израиль был включен в список стран, гражданам которых не нужно получать туристические визы в США. В нем предусматривается, что будет создан единый реестр данных, которые собирают о пассажирах авиакомпании.

В итоге каждый авиапассажир будет иметь досье, сравнимое с кредитной истории для банков, – Passenger Name Record (PNR). Там будут указаны:

даты и маршруты заграничных поездок;

документы, предъявленные во время приобретения билетов;

количество багажа;

контактные данные (электронная почта и телефонный номер);

платежные средства;

юридические адреса, предоставленные для отправки платежной квитанции.

Партия Ликуд перед роспуском Кнессете заблокировала принятие аналогичного закона, что было обосновано политическими причинами. Ликуд не занялся блокировкой продвижения безвизового въезда в США в разгар предвыборной кампании.

Законопроект после утверждения в первом чтении получил статус, благодаря которому новый Кнессет сможет оперативно утвердить его во втором и третьем чтении. Для этого не будет необходимости в новой подаче законопроекта и проведения всей неспешной парламентской процедуры.

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