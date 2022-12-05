Рост цен на электроэнергию в Израиле повысил спрос на системы солнечной энергии

Повышение тарифов на электроэнергию в 2022 году привело к увеличению на 18% количества установок солнечных энергосистем на крышах частных домов.

Рост тарифов на электроэнергию, наблюдаемый в Израиле в 2022 году, в дополнение к очередному всплеску, ожидаемому в ближайшем будущем, привел к увеличению количества установок солнечных энергетических систем на крышах частных домов в прошлом году. В 2021 году было установлено 4500 таких систем.

Согласно решению правительства, к 2025 году производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии будет составлять 20% всего потребления электроэнергии, а к 2030 году — 30% всего потребления электроэнергии в Израиле.

На сегодняшний день мы все еще далеки от этих целей. Если в январе 2023 года действительно будет рост цен на электроэнергию на 8,2%, ожидается увеличение спроса на установку солнечных систем в частном секторе.

Установка домашней солнечной энергетической системы на крышах экономически выгодна. Установка системы на крыше площадью 120 квадратных метров стоит около 80 000 шекелей и приносит ожидаемый доход около 14 000 шекелей в год и годовой доход в размере 14%. Таким образом, вложенные средства окупаются в течение шести с половиной лет.

Энергетическая компания Enerpoint готовится к увеличению спроса на установку солнечных энергетических систем и набирает десятки торговых агентов и монтажников.

В начале года компания была приобретена Colmobil Group. Крупный импортер автомобилей вышел на поле в связи с увеличением спроса на энергию в целом и альтернативную энергию в частности.

Нир Пелаг, генеральный директор, говорит, что более высокие тарифы на электроэнергию повысили эффективность инвестиций в солнечную энергию. Владельцы собственности получают пассивный доход, и эти системы являются экологически чистыми. Это двузначная годовая доходность при инвестициях с низким уровнем риска.

Ранее Курсор писал, что в Израиле снова подорожает электроэнергия. Цена на электроэнергию влияет на всю экономику.

Курсор писал, что с января в Израиле может подорожать вода. Причина повышения тарифа – резкий рост цен на электроэнергию и потребительских цен.

Как сообщал Курсор, Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.

Еще мы писали, что цена потребительской корзины в Израиле по сравнению с 2021 годом выросла на 6%. При этом разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетями составляет 17%.

Напомним, что экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.