Бизнесмен задержан за незаконный ввоз автомобиля класса люкс и уклонение от налогов

Залог на сумму 150 тысяч шекелей позволил бизнесмену из Невитова не находиться в тюрьме за контрабандный ввоз автомобиля. Его отпустили до суда под гарантию третьей стороны.

Бизнесмен Одед Шарики из Невитова арестован по подозрению в импорте дорогого автомобиля класса люкс по поддельным документам.

Полиция сообщила о задержании его за попытку уклонения от налогов на большую сумму.

Предприниматель пытался обойти закон об импорте автомобиля люкс-класса. Его допросили, и в четверг отпустили под залог наличными в размере 50 тысяч шекелей, а также гарантию третьей стороны в размере 100 тысяч шекелей.

Редакция ранее сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Вновь атаке палестинских арабов подвергся ведущий раввин религиозного сионизм рав Дов Лиор. В его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Также мы информировали, что в Ашдоде погиб 30-летний рыбак, упав на волнорез. 30-летний рыбак погиб сегодня утром (пятница) в порту Ашдод, упав с высоты на волнорез, расположенный во внешней части порта. Вызванные на место медицинские работники констатировали его смерть.

Напомним, наш сайт писал, что в машине у жителя Рахата обнаружено 3,5 кг наркотиков. 30-летнего жителя Рахата задержали во время совместной операции, проведенной полицейским участком Эйлата и подразделением Шахар 101. В его машине выявлено 70 упаковок наркотического вещества.