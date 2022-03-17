Блинкен планирует посетить Израиль в конце этого месяца

Госсекретарь США также посетит Палестинскую автономию и впервые после вступления в должность посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль, Палестинскую автономию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в ближайшие две недели, сообщили изданию Walla! пять израильских, американских и палестинских источников.

Это будет первый визит Блинкена в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с момента вступления в должность.

Ожидается, что визит состоится в период большой напряженности между администрацией Байдена и двумя союзниками США в Персидском заливе. Эта напряженность усилилась на фоне стремления администрации Байдена к поддержке Саудовской Аравии и Эмиратов в отношении кризиса в Украине и особенно в отношении увеличения добычи нефти.

Блинкен сообщил министру иностранных дел Лапиду о своем намерении посетить регион еще во время их встречи в Риге десять дней назад. Но с тех пор дата несколько раз менялась.

Госдепартамент США уже неделю пытается согласовать окончательную дату визита с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Израилем и Палестинской автономией.

Израильские официальные лица заявляют, что визит, как ожидается, состоится в связи с поездкой президента Байдена на саммит лидеров НАТО в Брюссель 24 марта.

«Курсор» писал, что Блинкен и министр иностранных дел Китая обсудили агрессию России против Украины.