Блинкен и министр иностранных дел Китая обсудили агрессию России против Украины

Китай призывает РФ, ЕС, НАТО и США вести диалог на равноправной основе и посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы, заявили в МИД КНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил в субботу с министром иностранных дел Китая Ван И о «преднамеренной, неспровоцированной и неоправданной войне Москвы против Украины», сообщил представитель Госдепартамента США.

«Министр отметил, что мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета», — говорится в заявлении пресс-секретаря Неда Прайса.

«Он подчеркнул, что мир действует в унисон, отвергая и отвечая на российскую агрессию, гарантируя, что Москва заплатит высокую цену», — добавил Прайс.

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в сети появились новые кадры поражения российского вертолета.

Еще напомним, что ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр. Теперь, когда Украина подвергается нападению России, галерея закрыта, ее шедевры спрятаны в филиале музея во Дворце Потоцких или за высокими кучами мешков с песком.

Гражданам Великобритании приказали покинуть Россию в обязательном порядке.

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