Блинкен: Санкции против России не связаны с ядерной сделкой с Ираном

Санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, не имеют ничего общего с потенциальной ядерной сделкой с Ираном, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

Санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, не имеют ничего общего с потенциальной ядерной сделкой с Ираном, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как Россия потребовала днем ​​ранее письменных гарантий от Вашингтона, что ее карательные меры не нанесут вреда сотрудничеству по Ирану.

В интервью программе CBS «Face the Nation» Блинкен сказал, что потенциальная ядерная сделка с Ираном все еще близка, но предупредил, что «несколько очень сложных вопросов» все еще не решены.

«Санкции, которые были введены… в отношении России, не имеют ничего общего с ядерной сделкой с Ираном и перспективами возвращения к этому соглашению», — сказал Блинкен. «Эти вещи совершенно разные и просто никак не связаны друг с другом. Так что я думаю, что это не имеет значения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в субботу, что западные санкции, введенные в связи с войной на Украине, стали камнем преткновения для ядерной сделки с Ираном, предупредив, что необходимо учитывать национальные интересы России.

Заявление России, которое может сорвать многомесячные непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Вене, прозвучало вскоре после того, как Тегеран заявил, что согласовал дорожную карту с ядерной наблюдательной службой ООН для решения вопросов, которые могли бы помочь обеспечить ядерный пакт.

«Курсор» писал, что Блинкен и министр иностранных дел Китая обсудили агрессию России против Украины.

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