Блинкен провел беседу с Лапидом: важные детали

Блинкен поздравил нового премьер-министра Лапида и подчеркнул, что США поддерживают создание двух государств, чтобы разрешить израильско-палестинский конфликт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по телефону с премьер-министром Яиром Лапидом в среду. Это первый публичный разговор между высокопоставленным чиновником Белого дома и Лапидом с тех пор, как он вступил в должность на прошлой неделе.

Блинкен поздравил Лапида с назначением на пост премьер-министра и подтвердил «непоколебимую приверженность Вашингтона американо-израильскому партнерству, безопасности Израиля и противодействию общим угрозам, в том числе исходящим от Ирана», говорится в заявлении Госдепартамента.

Высокопоставленный американский дипломат «также подчеркнул поддержку США согласованного решения о создании двух государств» и сказал, что «Байден с нетерпением ждет возможности отметить наше партнерство с Израилем во время своего предстоящего визита».

Ранее Лапид выразил готовность пойти на территориальные компромиссы для создания палестинского государства, но он также выступает против раздела любой части Иерусалима, что считается неприемлемым для палестинцев, которые рассматривают Восточный Иерусалим как столицу своего будущего государства.

Однако у Лапида будет мало полномочий для принятия законов, пока он будет временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Отметим, что СМИ ранее сообщали со ссылкой на израильских официальных лиц, что Лапиду первым позвонил Байден, но разговор с Блинкеном в среду показал, что президент США не будет разговаривать с премьер-министром до тех пор, пока Байден не прибудет в Израиль с визитом в следующую среду. Байден посетит Израиль, Иудею и Самарию во время трехдневной поездки.

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