Бнай Брит: Распустить предвзятую комиссию ООН по расследованию конфликта между Израилем и ХАМАСом

Бнай Брит заявила, что разочарована высказываниями Вильегаса Белтрана, который просто просит Котари рассмотреть возможность «публично прояснить свои неудачные комментарии и намерения, стоящие за ними».

В среду канадская организация Бнай Брит обратилась к председателю Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) с просьбой распустить Комиссию по расследованию, которая стала рупором ХАМАС и движущей силой антисемитизма.

На прошлой неделе член Комиссии по расследованию Милун Котари вызвал бурную реакцию, когда заявил, что социальные сети контролируются «еврейским лобби» и поставил вопрос о том, почему еврейское государство является членом Организации Объединенных Наций.

B’nai Brith Canada отметила, что Котари имеет долгую историю нападок на Израиль, что делает его включение в состав комиссии непонятным. Анализ публикаций Котари за последние десятилетия показывает, что он последовательно занимал публичные и враждебные позиции против Израиля по тому самому вопросу, который сейчас призван независимо и беспристрастно расследовать.

Федерико Вильегас Белтран, председатель СПЧ ООН, в прошлую пятницу официально заявил, что высказывания Котари стигматизируют евреев. Он также направил письмо председателю Комиссии Нави Пиллэй, в котором указал, что слова Котари «могут быть обоснованно истолкованы как стигматизация еврейского народа, что… лежит в основе любого проявления антисемитизма».

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